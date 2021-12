Grêmio e Atlético-MG foram os grandes vencedores da noite desta quarta-feira, 26, nos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Os dois conquistaram triunfos fora de casa.

O 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, encaminhou a vaga do Tricolor gaúcho para a decisão. O duelo opõe os dois maiores campeões do torneio, com quatro títulos cada.

Daniel Dórea Grêmio e Atlético-MG encaminham vagas na final da Copa do Brasil

Em Porto Alegre, sob forte chuva, o Atlético-MG foi dominado pelo Internacional durante quase toda a partida, mas alcançou a vitória por 2 a 1 com um gol no fim.

Posicionado na zona intermediária no Brasileirão, o Grêmio dá total prioridade à Copa do Brasil – já chegou a poupar atletas em jogos da Série A – e mostrou que a decisão do técnico Renato Gaúcho surtiu efeito. O time se impôs mesmo em MInas e abriu o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Luan acertou um lindo chute por cobertura.

Quem fechou a contagem foi o veterano Douglas aos 16 da etapa complementar. Ele foi lançado por Ramiro e, usando o pé que não é o preferido, o direito, balançou a rede. Com o 2 a 0 a favor, o Grêmio se garante na final ainda que perca por um gol de diferença em casa.

No Beira-Rio, mesmo com uma equipe mista, o Internacional mostrou poder de reação ao dominar uma partida contra o Atlético-MG, um rival bem superior tecnicamente, apesar de ter levado um gol com três minutos de jogo.

Lucas Pratto acertou a segunda tentativa de cruzamento rasteiro e Otero completou. Depois de desperdiçar várias chances, o Colorado finalmente alcançou a igualdade aos 25 do segundo tempo. William converteu pênalti sofrido por Anderson. Porém, aos 44, Pratto castigou o Inter ao marcar em contra-ataque.

Mesmo um revés por 1 a 0 classifica o Galo em Minas. Os jogos de volta serão na próxima quarta.

