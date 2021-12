Grêmio busca vaga nas quartas da Copa Libertadores

Depois de uma semana de preparativos em Bogotá, o Grêmio decide com o Independiente Santa Fé, no estádio El Campín, às 22h30 (de Brasília), nesta quinta-feira, 16, qual dos dois times passará para as quartas de final da Copa Libertadores. O clube brasileiro tem a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo, em Porto Alegre, por 2 a 1. Mas o colombiano pode ficar com a vaga com vitória simples, por 1 a 0, porque marcou um gol fora de casa.

Diante da circunstância, o sonho do clube tricolor gaúcho é largar na frente no placar para estabelecer algum controle do jogo, correr menos riscos e forçar o adversário a um esforço redobrado, ao nervosismo e a eventuais erros.

Como dá prioridade total à Libertadores, o Grêmio levou seu time para Bogotá há uma semana para que os jogadores se adaptassem à maior velocidade da bola na altitude. Graças a isso, o time espera não correr riscos na defesa e aposta nos chutes de média distância de Fernando, Elano e Zé Roberto para chegar à vitória.

O técnico Vanderlei Luxemburgo elaborou a estratégia, mas não vai comandar o time porque está suspenso. A tarefa de orientar os jogadores da beira do campo ficou para o auxiliar Roger Machado. O zagueiro Cris está fora por ter sido expulso no primeiro jogo. Bressan está escalado no lugar dele.

