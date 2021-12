Grêmio anuncia a contratação do atacante Marinho até o final de 2021

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Marinho, que estava no futebol chinês fazia um ano e meio. O jogador fez exames médicos, assinou o contrato e já trabalha com o grupo do técnico Renato Gaúcho. O vínculo do atleta vai até o final de 2021. Ele será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, após o treino.

Aos 28 anos, Marinho chega do Changchun Yatai, da China, onde estava jogando desde o início de 2017. Antes, alcançou destaque defendendo o Vitória, em 2016, quando foi importante na campanha que manteve o clube baiano na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também teve boa passagem pelo Cruzeiro. Na trajetória do jogador alagoano ainda estão clubes como Ceará, Náutico e Caxias-RS.

Enquanto o clube anunciava o novo reforço pelas redes sociais, os jogadores treinavam nesta quinta-feira fria e chuvosa no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Marinho é o novo #ReforçoTricolor! O atacante assina com o Clube até dezembro de 2021e sua apresentação oficial será nesta sexta-feira, 29, logo após o treino, no CT Presidente Luiz Carvalho. 💪⚽️🇪🇪 #VamosTricolor pic.twitter.com/3nAa6cv4Oi — Grêmio FBPA (@Gremio) 28 de junho de 2018

Auxiliar de Renato Gaúcho, Alexandre Mendes comandou a primeira atividade com bola desde a reapresentação dos atletas, após período de folga. O técnico ficou do lado de fora do campo, ao lado do presidente Romildo Bolzan Junior.

Como parte da preparação para o retorno das partidas do segundo semestre após a Copa do Mundo, o Grêmio fará amistoso contra o Corinthians, em São Paulo, no dia 8 de julho, às 11 horas.

Nos compromissos oficiais, o time tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 18 de julho diante do Atlético Mineiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada. Na competição, o time é o quinto colocado, com 20 pontos. A equipe ainda segue na Copa do Brasil e busca o bicampeonato da Copa Libertadores neste ano.

