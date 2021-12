Grécia faz 3 a 1 na Romênia em casa e leva vantagem

A Grécia está perto de disputar a Copa do Mundo pela terceira vez na sua história. Nesta sexta-feira, em casa, venceu a Romênia por 3 a 1 no jogo de ida da repescagem europeia das Eliminatórias da Copa do Mundo e ficou em boa vantagem para garantir classificação para o Brasil.

Jogando em Pireu, na região metropolitana de Atenas, a seleção grega abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com o atacante Kostas Mitroglou. O jogador do Olympiakos recebeu longo lançamento de Salpingidis e desviou na saída do goleiro, pegando Lobon de surpresa.

Apenas cinco minutos depois, Torje bateu falta no segundo pau, a zaga grega ficou esperando a bola sair em linha de fundo, mas Sancu acreditou, cabeceou quase sem ângulo, e conseguiu empatar.

Mal deu tempo de os romenos comemorarem e a Grécia marcava o segundo gol. Torosidis recebeu pela direita, passou de primeira, e encontrou Salpingidis entrando de carrinho para mandar para as redes.

Na segunda etapa, aos 21, Mitroglou fez o segundo dele. Após falta cobrada da direita, Katsouranis resvalou, a zaga romena ficou parada e o centroavante tentou de voleio. A bola bateu num jogador romeno e enganou o goleiro.

Se quiser voltar a uma Copa do Mundo depois de falhar na tentativa de classificação às últimas três edições, a Romênia terá que vencer por 2 a 0 ou por pelo menos três gols de diferença em casa, na terça-feira. Novo 3 a 1, desta vez para os romenos, leva a decisão para a prorrogação, onde segue valendo a regra do gol fora.

