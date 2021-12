Grávida provoca polêmica ao postar fotos levantando pesos

A norte-americana Lea-Ann Ellison, 35 anos, movimentou as redes sociais após ter postado no último dia 15 de setembro fotos onde aparece levantando pesos grávida de seu terceiro filho, no oitavo mês de gestação.

Ellison pratica o Cross Fit, um programa de treinamento de força e condicionamento geral. Segundo a atleta, a atividade física tem mantido a sua "sanidade" durante a sua terceira gravidez.

"Grávida de oito meses do bebê número três e o CrossFit tem sido a minha sanidade. Faço CrossFitting há 2 anos e meio e acredito fortemente que a gravidez não é uma doença, mas um tempo para saborear as capacidades do seu corpo".

As imagens ganharam muitos elogios, mas também muitas críticas, acusando que Ellison estaria colocando em risco a saúde de seu filho com uma atividade supostamente muito pesada para uma grávida de oito meses.

Após a enxurrada de comentários negativos, Ellison usou a mesma rede social para responder aos seus críticos.

"Odiadores vão odiar e é isso mesmo. Minha vida não é sua vida graças a Deus! Risos! Mais uma vez, obrigado! Significa muito para sentir tanto amor de uma comunidade que eu adoro".

