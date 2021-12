Grandes filas marcam início das vendas de ingressos para jogo Bahia x Portuguesa

Começou de forma intensa, na manhã desta quarta-feira, 10, a busca por ingressos para o jogo entre Bahia e Portuguesa, no sábado, 13, partida que pode dar a classificação para a Série A ao tricolor baiano.

Foram disponibilizados três pontos de vendas ao torcedor para adquirir sua entrada ao decisivo jogo deste sábado: loja oficial Viva Bahêa (Avenida Manoel Dias da Silva, ao lado da Farmácia Santana), sede de praia da Boca do Rio e bilheterias do Estádio de Pituaçu. Delas, segundo o relato de torcedores, apenas as bilheterias de Pituaçu ainda estão comercializando as entradas.

As lojas Casa do Tricolor, nos Shoppings Capemi e Paralela, não estão comercializando as entradas, devido a um pedido do seu proprietário.

Na loja Viva Bahêa, na Pituba, as vendas começaram às 11h e foram distribuidas senhas para os torcedores presentes aos local. O primeiro lote de ingressos para a loja já está esgotado e não há previsão de uma nova remessa para o local.

Os ingressos, em sua maioria, foram levados para os outros dois pontos de venda e começaram a ser comercializados às 10h. Segundo o repórter fotográfico de A TARDE, Haroldo Abrantes, a movimentação no estádio de Pituaçu está parecida com a de um dia de jogo, com diversos carros estacionados nos arredores do local e grandes filas nos guichês.

A princípio, cada torcedor poderia comprar quatro ingressos, mas, para tentar atender o máximo de pessoas, este número foi reduzido para apenas dois para cada torcedor.

A entrada para o jogo custa R$ 25 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira), valor de meia-entrada, não sendo necessária a apresentação da carteira estudantil. Desde o meio-dia, não há mais ingressos de cadeiras disponíveis.

Crianças com até 10 anos de idade terão entrada gratuita, desde que estejam acompanhadas pelos responsáveis e portem documento com foto que comprove a idade.

