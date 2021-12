Grand Slam do Brasil de vôlei de praia será em Fortaleza

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou o calendário da temporada 2014 do vôlei de praia e indicou uma mudança na cidade brasileira que receberá um dos Grand Slams do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. De acordo com a entidade, Fortaleza vai sediar o evento neste ano.

A próxima temporada do vôlei de praia terá dez Grand Slams. E Fortaleza sediará o segundo deles, marcado pela FIVB para o período entre 13 e 18 de maio. Em 2013, o Brasil também organizou um Grand Slam, mas em São Paulo. Disputado em outubro, o torneio foi vencido pelas norte-americanas Walsh e Ross, entre as mulheres, e pelos brasileiros Pedro e Bruno Schmidt, entre as mulheres.

Fortaleza fez parte do Circuito Mundial de Vôlei de Praia pela última vez em 2007. Naquela oportunidade, as norte-americanas Walsh e May venceram a disputa feminina, enquanto os brasileiros Ricardo e Emanuel triunfaram entre os homens. Além disso, Juliana e Larissa ficaram com a prata e Márcio e Fábio Luiz conquistaram o bronze.

A temporada 2014 do vôlei de praia será aberta em abril, com a realização do Open de Fuzhou, na China, entre os dias 22 e 27. O calendário será encerrado em Durban, na África do Sul, também com um Open, entre 10 e 14 de dezembro.

A grande novidade do calendário será a disputa de um torneio denominado "Grand Slam Final" entre os dias 15 e 19 de outubro. A FIVB, porém, ainda não indicou a sede e o formato de disputa da nova competição.

adblock ativo