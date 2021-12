Grand Slam de jiu-jitsu reúne 1,5 mil lutadores em Salvador

O Clube Bahiano de Tênis, na Barra, será palco do Grand Slam de Jiu-Jitsu (Gi) e Submission (No Gi) Profissional, neste domingo, 24, a partir das 8h.

As duas modalidades de luta são aquelas em que os atletas usam quimono e a a outra sem quimono, também conhecida por submission.

Vão subir ao tatame lutadores das categorias pré-,mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, master e sênior.

A expectativa dos organizadores é reunir 1,5 mil participantes no evento, realizado pela Federação Baiana de Jiu-jitsu em parceria com a Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP) e o X-Combat TV News com a participação de Equipes do Brasil e Exterior.

Essa primeira experiência na Bahia trará como novidade a inserção da modalidade sem quimono em competições regionais, segundo o presidente da FBJJ, sensei Ricardo Carvalho.

"O sem quimono é uma novidade realmente, que vamos dar continuidade no Campeonato Baiano, já que esse evento vale como primeira etapa do Campeonato Baiano. É um evento internacional, em parceria com a CBLP", afirmou o sensei.

