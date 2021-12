GP dos EUA: Vettel é o mais rápido da 3ª sessão de treinos

O alemão Sebastian Vettel, com a Red Bull-Renault, realizou o melhor tempo na terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado no circuito de Austin.

Resultados da 3º sessão de treinos livres:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 1:36.490

(velocidade média: 205,203 km/h)

2) Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:36.748

3) Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:37.001

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:37.180

5) Nico Rosberg (ALE/Mercedes-AMG) 1:37.247

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:37.262

7) Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:37.298

8) Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:37.415

9) Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:37.495

10) Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:37.538

11) Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:37.569

12) Michael Schumacher (ALE/Mercedes-AMG) 1:37.760

13) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) 1:37.765

14) Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:37.953

15) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:38.547

16) Paul di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 1:38.653

17) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:38.753

18) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:39.689

19) Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1:40.407

20) Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:40.753

21) Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:41.011

22) Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:41.466

23) Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:43.563

24) Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1:44.043

adblock ativo