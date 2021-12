GP do Brasil inicia venda de ingressos na próxima semana com novidades

A organização do GP do Brasil de Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira que os ingressos para a corrida deste ano começarão a ser comercializados a partir da próxima semana. O fã da categoria que quiser acompanhar a prova que acontecerá no dia 13 de novembro terá algumas novidades na comercialização.

A venda das entradas continua sendo realizada através do site www.gpbrasil.com.br, mas ele está de cara nova, com novo desenho. De acordo com a organização, as mudanças serviram para deixar o "acesso fácil para a aquisição". Esta também será a primeira vez que os ingressos poderão ser adquiridos com pagamento através do cartão de débito.

A organização explicou que também vai manter os benefícios da área VIP. Assim como no ano passado, quem adquirir os bilhetes para esse local terá direito a refeições e visitação aos boxes nos três dias do evento. Os outros setores da área VIP também possuem visitas escalonadas aos boxes de Interlagos.

O GP da Fórmula 1 será o penúltimo da mais longa temporada da história da categoria, com 21 provas. Nos últimos anos, os alemães iniciaram uma supremacia em Interlagos, já que o país ficou com a vitória em 2013, com Sebastian Vettel, 2014 e 2015, com Nico Rosberg.

