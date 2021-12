GP da Emilia-Romagna: Hamilton crava 99ª pole da carreira e larga na frente

O piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, conquistou neste sábado, 17, a pole position de número 99 de sua carreira no Grande Prêmio de Emilia-Romagna, no circuito de Ímola (Itália), à frente dos carros da Red Bull de Sergio Pérez (2º) e Max Verstappen (3º).

Na classificação para o grid de largada da segunda prova da temporada da Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou com a quarta posição enquanto o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton, vai sair em 8º.

No primeiro GP do ano no Bahrein, no dia 28 de março, foi Verstappen quem conquistou a primeira posição no grid, mas quem venceu a corrida foi Hamilton, heptacampeão mundial e, portanto, líder do campeonato.

Correndo em casa na Itália, mas sem sua torcida, já que o evento acontece a portas fechadas, a Ferrari viu seu segundo piloto, o espanhol Carlos Sainz Junior, conseguir apenas o 11º lugar, uma decepção.

Já o outro espanhol, o campeão mundial de 2005 e 2006 Fernando Alonso, de volta à Fórmula 1 aos 39 com a equipe Alpine, partirá da 15ª posição, outra pequena decepção, quando seu parceiro francês Esteban Ocon conseguiu a 9ª.

A outra equipe local, AlphaTauri, terminou com um gosto agridoce, entre o bom resultado de Gasly e o acidente de Yuki Tsunoda. O japonês, que participa de seu segundo Grande Prêmio na Fórmula 1 aos 20, bateu a traseira de seu carro contra a parede. Embora os danos tenham sido reparados, ele vai largar em último.

Já a McLaren colocou seus pilotos, o australiano Daniel Ricciardo e o britânico Lando Norris, em sexto e sétimo no grid, enquanto o belga-canadense Lance Stroll (Aston Martin) vai partir em décimo.

A largada do GP e Emilia-Romagna será neste domingo às 10h (de Brasília).

