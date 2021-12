GP da Coreia do Sul é retirado do calendário da F-1

O Grande Prêmio da Coreia do Sul de Fórmula 1, que enfrenta dificuldades financeiras há alguns anos, foi retirado do calendário do Mundial, confirmou nesta quarta-feira, 7, a organização sul-coreana.

Segundo o calendário inicial para 2015, o circuito de Yeongam integrava a quinta etapa do Mundial, agendada para 3 de maio. Com a exclusão da corrida asiática, o campeonato deste ano ficou reduzido a 20 grandes prêmios.

"Dissemos várias vezes aos responsáveis que não tínhamos capacidade para organizar a corrida", disse fonte da organização sul-coreana.

No dia 4 de dezembro, fonte do comitê organizador do Grande Prêmio da Coreia do Sul já tinha afirmado que não havia condições para a realização da corrida, um dia depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ter colocado a prova no calendário de 2015 de "forma unilateral".

"Não fomos avisados dessa decisão. A FIA anunciou o calendário depois de ter tomado conhecimento das nossas dificuldades em organizar a corrida em 2015", acrescentou a mesma fonte.

