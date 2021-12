GP da China: Massa fica em décimo no 1º treino livre

Os pilotos brasileiros não se saíram bem na primeira sessão de treino livre do GP da China, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 16. O melhor colocado entre eles foi Felipe Massa, da Ferrari, que terminou na 10ª colocação com o tempo de 1m38s098. Rubens Barrichello ficou em 16º (1m38s678), Lucas Di Grassi e Bruno Senna ficaram com a 21ª e 22ª posições, respectivamente.

O melhor tempo do treino ficou com o inglês Jenson Button (1m36s677) da McLaren, seguido de Nico Rosberg (1m36s748) e Lewis Hamilton (1m36s775). O alemão Michael Schumacher (1m37s509) fez um bom treino em Xangai, ficando com a 4ª colocação, e logo atrás dele veio Sebastian Vettel (1:37.601).

Um fato no mínimo curioso aconteceu nesta primeira sessão. Cerca de 10 minutos antes do fim do treino, as duas rodas dianteiras do carro de Sebastien Buemi, da escuderia Toro Rosso, se soltaram do eixo em uma das retas do circuito chinês. Além disso, o motor da Ferrari de Alonso explodiu e o espanhol ficou na última posição, sem marcar tempo.



Confira os tempos da primeira sessão de treinos

1° Jenson Button – ING/McLaren – 1:36.677

2° Nico Rosberg – ALE/Mercedes – 1:36.748

3° Lewis Hamilton – ING/McLaren – 1:36.775

4° Michael Schumacher – ALE/Mercedes – 1:37.509

5° Sebastian Vettel – ALE/Red Bull – 1:37.601

6° Robert Kubica – POL/Renault – 1:37.716

7° Vitaly Petrov – RUS/Renault – 1:37.745

8° Mark Webber – AUS/Red Bull – 1:37.980

9° Adrian Sutil – ALE/Force India – 1:38.008

10° Felipe Massa – BRA/Ferrari – 1:38.098

11° Jaime Alguersuari - ESP/Toro Rosso – 1:38.161

12° Kamui Kobayashi – JAP/Sauber – 1:38.375

13° Pedro de la Rosa – ESP/Sauber – 1:38.421

14° Nico Hulkenberg – ALE/Williams – 1:38.569

15° Paul di Resta – ING/Force India – 1:38.618

16° Rubens Barrichello – BRA/Williams – 1:38.678

17° Sebastian Buemi – SUI/Toro Rosso – 1:39.939

18° Jarno Trulli – ITA/Lotus – 1:41.531

19° Heikki Kovalainen – FIN/Lotus – 1:41.779

20° Timo Glock – ALE/Virgin – 1:41.830

21° Lucas Di Grassi – BRA/Virgin – 1:42.181

22° Bruno Senna – BRA/Hispania – 1:43.875

23° Karun Chandhok – IND/Hispania – 1:43.949

24° Fernando Alonso- Espanha/Ferrari – sem tempo

