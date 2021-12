GP Bahia: saiba quais ingressos ainda estão disponíveis

Com os ingressos para o Camarote Plus do GP Bahia de Stock Car esgotados, ainda restam três maneiras de conseguir acesso à corrida: pelo Setor Praça, pelo Setor Rotatória ou ainda por intermédio do Passe de Visitação.

Esta última, novidade na edição de 2012, possibilita aos espectadores a oportunidade de conhecerem de perto os pilotos e os carros da Stock Car. Para acompanhar do Setor Praça e do Setor Rotatória, os preços são R$ 50,00 (meia entrada) e R$ 100,00 (inteira). Com preço único, o Passe de Visitação custa R$180,00.

Segundo o Coordenador de Marketing da Vicar, empresa responsável pela administração do evento, Daniel Freire, os ingressos serão vendidos até o sábado, 25, na bilheteria do Shopping Salvador e nos demais postos.

"No domingo (26)", dia da prova, caso todos os ingressos ainda não tenham sido vendidos, será criada uma bilheteria no próprio autódromo, no CAB. Mas o pagamento será feito somente por dinheiro", adverte Freire.

Crianças maiores de 5 anos pagam ingresso. Menores, com idades entre os 5 e os 14 anos, necessitam estar acompanhados dos pais ou de representantes maiores.

Pontos de Venda - As entradas para o evento estão à venda nos postos conveniados com a organização da Stock Car: Salvador Shopping, Tickets For Fun, postos Shell, lojas Bosch, Goodyear e GM.

Para compras com cartão de crédito ou com dinheiro, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria oficial, localizada no piso L1 do Salvador Shopping, ou nos canais Tickets For Fun, na internet, pelo endereço www.ticketsforfun.com.br.

Os pontos de venda Shell, Bosch, Goodyear e GM aceitam apenas pagamento em dinheiro. Shell, Bosch, Goodyear e GM vendem ingressos e Passe de Visitação. Bosch e Goodyear têm inteira e meia entradas; a GM vende somente inteira.



