GP Bahia de Stock Car suspende expediente em órgãos no CAB

Os órgãos e secretarias do Estado que estão situados no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB), para a realização da etapa de Salvador da Stock Car, não terão expediente na próxima quinta e sexta-feira, 13 e 14. A suspensão das atividades atende ao Oficio Circular emitido pela Secretaria de Turismo.

O objetivo do fechamento da região é garantir a segurança dos servidores e possibilitar a instalação de toda estrutura. Os órgãos localizados no CAB, que estão fora do circuito da prova, funcionam normalmente. A partir desta quarta, 12, a pista já estará fechada.

A corrida será realizada no próximo sábado, 15, no CAB. Na sexta, 14, a partir das 9h, será realizado os treinos livres.

