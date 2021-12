GP Bahia de Stock Car: ingressos têm mesmos preços de 2013

Cinco pontos de vendas na cidade estão comercializando de ingressos para o GP Bahia de Stock Car. Penúltima etapa da temporada, a corrida será disputada no feriado do dia 15 de novembro, com a novidade de ser a primeira com rodada dupla disputada em um sábado.

Segundo a Vicar Promoções Desportivas, empresa responsável pela realização do evento com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o público de Salvador poderá comprar as entradas pelos mesmos valores cobrados em 2013.

São três tipos de ingresso: arquibancada (R$ 100), arquibancada P4 (R$ 180) - com visitação aos boxes - e Camarote Plus (R$ 350). Os bilhetes de meia entrada estarão disponíveis apenas no Salvador Shopping ou na bilheteria instalada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde a corrida será disputada.

Porém, a bilheteria do CAB estará funcionando apenas no dia 15 de novembro. Para isso, a Vicar antecipa que os ingressos só serão vendidos caso eles não tenham sido esgotados ao longo da próxima semana.

Caso isso não ocorra, a bilheteria do CAB disponibilizará ingressos a partir das 8h, mas a compra nesse local só poderá ser feita em dinheiro.

Venda no shopping

Já o ponto de venda no Salvador Shopping funcionará até o dia 14 deste mês, véspera da corrida. Neste dia, já estão programados treinos livres da Stock e o classificatório para a Mercedes-Benz Challenge.

A programação de pista no dia 15 prevê a disputa de quatro corridas, sendo duas da Stock Car e outras duas do Mercedes-Benz Challenge, categoria que correrá em Salvador pela primeira vez.

No ano que vem, a corrida em Salvador vai ser realizada no dia 2 de agosto.

