GP Bahia de Stock Car: estratégia com chuva é sair na pole

A possibilidade de chover no horário do GP Bahia de Stock Car não intimida o líder Daniel Serra. Com 65 pontos, nove de vantagem para o vice Cacá Bueno, Serra só acha que ficará mais difícil segurar o carro.

"Gosto de chuva, mas vai estragar um pouco para o público assistir. E no circuito de rua, a gente já pilota no limite, perto do muro", analisou o líder, considerando que se a pista estiver molhada "vai complicar".

A corrida será disputada domingo, 19, às 10h30, na pista de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Serão 40 minutos de competição, mais uma volta para definição do vencedor.

"A corrida no CAB é sempre diferenciada. Qualquer errinho e acerta no muro", completou o piloto da Red Bull, que prevendo a situação, definiu como melhor estratégia acelerar bem no classificatório para largar na pole.

Vencedor de duas etapas consecutivas (segunda e terceira da temporada), Serra considera que ainda é cedo para falar em título e prefere não contar com a estatística da Stock Car, na qual os dois pilotos que conquistaram três corridas em sequência acabaram campeões.

Isso ocorreu duas vezes nos últimos dez anos. Primeiro, em 2003, com David Muffato. Depois, com Cacá Bueno, em 2006. "Ainda faltam muitas etapas (nove) e a categoria é muito competitiva", ponderou.

Campanha - Para a temporada 2013, a equipe Eurofarma-RC criou uma campanha de conscientização para segurança no trânsito com o objetivo de mostrar aos fãs do automobilismo que existe um local certo para corridas.

Batizada de 'Lugar de Correr é na Pista', a ação envolve a exposição do carro, acompanhada de um concurso cultural.

adblock ativo