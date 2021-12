GP Bahia de Stock Car: arquibancadas começam a ser montadas

Os setores das arquibancadas já estão sendo montados no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para o sexto ano do GP Bahia de Stock Car.

A corrida será disputada no dia 15 deste mês, na circuito de rua do CAB. Além das arquibancadas, os muros de proteção móveis, feitos de concreto, já estão sendo instalados ao redor da pista, que ainda está sem o alambrado para separação.

Outro local que ainda não começou a ser montado é o setor dos boxes, onde um caminhão da organização da Stock Car permaneceu estacionado nesta quarta-feira, 5.

O GP Bahia já tem sua programação definida, começando com um treino classificatório na sexta, dia 14, antes das duas corridas, que serão realizadas no sábado. A sexta edição da prova foi definida com duas sessões de treinos livres na sexta.

Prova alternativa

O Mercedes-Benz Challenge, que acompanha a Stock pela primeira vez no circuito de rua de Salvador (a Mini Challenge esteve por aqui em 2011 e 2012), terá dois treinos classificatórios já na sexta.

De forma inédita nesta temporada, as duas classes envolvidas no MB Challenge - a C250 Cup e CLA AMG Cup - correrão separadamente. Com isso, o público verá, no sábado, o treino classificatório e as duas corridas da Stock Car, além de outras duas provas do Mercedes-Benz Challenge.

