Governo vai investir R$ 158 milhões no Bolsa Atleta

Atletas brasileiros com ranking nacional e internacional têm até o dia 31 deste mês para se candidatarem à Bolsa Atleta. Os valores mensais variam entre R$ 370 e R$ 3,1 mil, a depender da categoria dos esportistas.

As inscrições, abertas na terça-feira passada, só podem ser feitas através do site do Ministério do Esporte (www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta). Para este ano, os recursos previstos são de R$ 158 milhões.

O ministério não soube informar qual é o número esperado de inscrições para este ano, que antecede os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa, muitos benefícios são renovados e vários atletas mudam de categoria.

"O programa Bolsa Atleta patrocina 7.262 atletas em todo o país, sendo 6.528 de modalidades olímpicas e paraolímpicas e 734 de modalidades não olímpicas. O total de beneficiados para o exercício 2015 somente será conhecido após as inscrições e a análise dos documentos", explicou o órgão em nota.

As categorias são: base (R$ 370), estudantil (R$ 370), nacional (R$ 925), internacional (R$ 1.850) e olímpico/paraolímpico (R$ 3,1 mil).

De olho nos Jogos

Apesar de não se comparar ao valor da Bolsa Pódio - que chega a R$ 15 mil para atletas de ponta - a bolsa ajuda outros esportistas que têm chance de disputar a Olimpíada e, também, de conquistar medalha.

É o caso da pugilista baiana Érica Matos, que voltou aos ringues no último sábado, oito meses após o nascimento da filha, Sophia, com o também pugilista Robson Conceição.

"Já recebo o Bolsa Atleta há alguns anos, e para continuar recebendo é preciso fazer o recadastramento e apresentar a prestação de contas. Além disso, o atleta precisa comprovar que continua participando de competições nacionais e que está nos rankings nacional e internacional", explicou.

Érica disse que não teve problemas em comprovar que continuou treinando mesmo depois de dar à luz. Ela teve acompanhamento médico durante a gravidez e, quatro meses depois do nascimento da filha, voltou aos treinos.

"Recebi um laudo médico para anexar à prestação de contas comprovando que fiquei fora das competições porque engravidei. Esse laudo funciona como uma 'licença maternidade' para a atleta bolsista. Mas, mesmo sem competir, eu continuei com boa colocação no ranking", disse a baiana, que confia na boa atuação para ser chamada para a Rio-2016.

Exames antidoping

O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD) foi novamente aceito pela Agência Mundial Antidopagem (WADA, em inglês) na quarta-feira, 13, em Montreal, no Canadá, e poderá funcionar durante os eventos-testes da Olimpíada, a partir de julho, e também na Rio-2016.

O LBCD havia perdido sua credencial em 2013, por causa de defasagem em equipamentos, e, por isso, o Brasil tinha que enviar amostras para serem testadas em laboratórios dos Estados Unidos ou da Colômbia

O secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Marco Aurelio Klein, afirmou que o laboratório fluminense já pode operar, acelerando os resultados e baixando os custos dos exames.

"A partir de hoje (quarta-feira), o LBCD passa a poder receber as amostras e fazer a análise, o que significa que, muito rapidamente, as próprias análises da ABCD, que hoje mandamos para os outros laboratórios, poderão ser enviadas para o Rio de Janeiro. É um privilégio que apenas 30 países têm", comemorou Klein.

Custo de R$ 188 milhões

O processo de recredenciamento começou no ano passado, quando o LBCD inaugurou sua nova sede na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O investimento do governo federal foi de R$ 188 milhões: R$ 106 milhões do Ministério do Esporte - além de R$ 54 milhões para equipamentos e materiais - e R$ 28 milhões do Ministério da Educação.

