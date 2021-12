Governo se isenta da responsabilidade

O governo estadual negou nesta segunda que o acidente ocorrido domingo, na Fonte Nova, tenha sido motivado por omissão da administração pública. Autoridades sustentaram que a ação civil movida pelo Ministério Público não explicitava problemas relativos à estrutura do estádio. Apontava deficiências na rota de fuga, sanitários e conforto.

Depois de prestar solidariedade aos familiares e vítimas do acidente ocorrido domingo, na Fonte Nova, o governador Jaques Wagner citou o fato de o estádio ter passado por recente reforma, orientada por laudos técnicos que corrigiram os problemas indicados pelo MP e asseguravam condições de funcionamento do local.

O acidente, na avaliação do governador, foi uma fatalidade. Agora, segundo ele, é preciso aguardar o resultado do levantamento técnico para identificar os motivos da tragédia que provocou a morte de sete pessoas. Ele decretou luto de três dias, a interdição do estádio e apuração dos fatos.

Wagner visitou o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ainda estão internadas duas vítimas do acidente. Acompanharam o governador o ministro Orlando Silva (Esportes), e os secretários Nilton Vasconcelos (Trabalho, Emprego, Renda e Esporte) e Jorge Solla (Saúde).

O secretário Nilton Vasconcelos assinou portaria que será publicada no Diário Oficial desta terça, instituindo comissão de sindicância para apurar os motivos da tragédia. A comissão tem 60 dias (prorrogáveis) para apresentar os resultados da apuração.



Vasconcelos contestou a interpretação de “tragédia anunciada” feita com base em relatório elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco). Há um mês, a entidade classificou o estádio baiano como o pior dentre os 29 principais do País.

Para o secretário Vasconcelos, o relatório que aponta “estruturas com vigas e pilares comprometidos, vestiários em situação crítica e arquibancada em ruínas”, não tem a consistência técnica necessária. “No day-after, tudo se torna óbvio”, argumentou.

Mesmo depois de assistir às imagens que demonstraram nítida escassez de policiamento no estádio, o secretário disse que a Polícia Militar classificou de “adequada“ a colocação de 482 homens no local: “Estamos analisando esse item também”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou telegrama em solidariedade às famílias das vítimas do acidente.

