Governo interdita Fonte Nova após acidente

O Governo da Bahia interditou na noite deste domingo o estádio da Fonte Nova, depois que o piso do anel superior cedeu e matou pelo menos sete pessoas no final do jogo entre Bahia e Vila Nova. De acordo com a nota divulgada, o governo lamenta o acidente, está dando apoio às famílias das vítimas e prestando assistência no atendimento aos feridos.

O governo determinou também que uma perícia seja realizada imediatamente. De acordo com o diretor da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), Raimundo Nonato, o Bobô, a primeira providência em relação ao acidente é verificar exatamente o que aconteceu: "Nesta segunda, logo no início da manhã vamos levar nossos engenheiros para avaliar o que causou o acidente. As estruturas do estádio serão examinadas, mas esse acidente é uma surpresa, já que uma vistoria realizada no fim da gestão pessada garantia que o estádio tem todas as condições de funcionar".

Bobô afirmou também que é preciso verificar as condições de segurança do estádio já que, entre os feridos estão torcedores que invadiram o campo. A reportagem do A TARDE ON LINE tentou um segundo contato com Bobô ao ser informada que integrantes da 2a. Companhia da Independente da Polícia Militar garantiram ter enviado à Sudesb um relatório condenando o estádio, mas o ex-jogador do Bahia não atendeu às ligações.

A Fonte Nova foi alvo ainda de uma ação civil pública ajuízada no ano passado pela promotora Joseane Suzart no Ministério Público Estadual, que pedia a interdição do estádio, e de um relatório do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia que apontava a praça esportiva como a pior do Brasil.

Diante da expectativa em relação à suspensão dos jogos no estádio, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, lembrou que não há mais jogos previstos para o estádio neste ano. "Mas se a interdição durar até o ano que vem teremos problemas para o campeonato baiano, que começa em 10 de janeiro. Caso isso aconteça, o Bahia terá que escolher uma praça alternativa".

O presidente da FBF acha prematura qualquer indicação, pois o estádio escolhido para sediar as partidas do Bahia teria de atender a critérios de segurança da Federação. "A alternativa imediata seria o Jóia da Princesa, em Feira de Santana, mas ele já abriga dois clubes e seria difícil conceber uma tabela com mais um time no mesmo estádio".

O Jóia da Princesa tem capacidade para 25 mil pessoas. No ano passado, quando a Fonte Nova foi interditada depois de uma punição sofrida pelo Bahia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Tricolor mandou jogos não somente em Feira como também no estádio Armando Oliveira, em Camaçari, que abriga 10 mil torcedores.

