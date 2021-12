Governo federal rebate Adidas: 'Brasil é muito mais'

O Ministério do Esporte rebateu a Adidas nesta quarta-feira, 26, ao publicar em sua conta no Twitter uma imagem que sugere alterações na estampa das polêmicas camisetas lançadas nos Estados Unidos, nesta semana. Por causa da reclamação da Embratur, a empresa já cancelou a venda das camisetas que trazem mensagens de duplo sentido, com conotação sexual.

A imagem publicada pelo Ministério do Esporte faz uma "correção" nas duas estampas da Adidas. Na primeira, de fundo verde, o traço que sugere um biquíni entre nádegas, dentro do coração amarelo, vira um sorriso. E, na segunda, uma mulata também de biquíni dá lugar a uma baiana tradicional, sem insinuação sexual.

A mensagem desta estampa também foi modificada. A frase "Lookin to score", que pode ser traduzida por "em busca dos gols" ou até "pegar garotas", foi substituída por "We love Brazil" (Nós amamos o Brasil). A imagem publicada no Twitter do ministério é acompanhada da mensagem: "O Brasil é sensacional e nós amamos esse país! #BrasilÉMtoMais".

— MinistériodoEsporte (@minesporte) 26 fevereiro 2014

A publicação do Ministério do Esporte nas redes sociais é mais uma reação do governo ao lançamento recente da Adidas. A Embratur e o Ministério do Turismo repudiaram as estampas na segunda-feira. No dia seguinte, a presidente Dilma Rousseff avisou que governo iria aumentar o esforço no combate ao turismo sexual, sem citar diretamente as camisetas.

"O Brasil está feliz em receber turistas que chegarão para a Copa, mas também está pronto para combater o turismo sexual", disse a presidente, no Twitter. "O governo aumentará os esforços na prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes do Brasil".

Depois da forte reação negativa, a Adidas cancelou na terça a venda das camisetas polêmicas. "Os produtos em questão não mais serão comercializados pela marca", divulgou a companhia de material esportivo em nota oficial.

