Governo divulga edital do Bolsa Esporte 2014

Está aberto, desde quinta-feira, 20, o processo de seleção para 173 novas vagas no Bolsa Esporte, programa de incentivo a atletas e para-atletas residentes na Bahia, bancado pelo governo estadual, por meio da Secretaria do Tra-balho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos(Sudesb). O Edital 01/2014 está publicado no site da Sudesb e as inscrições terminam no dia 28 de março.

A bolsa é mensal, com validade de um ano e possibilidade de renovação por mais 12 meses, e foi instituída pela Lei 11.363, de 2009. Ela possui seis diferentes categorias, de acordo com o nível de excelência de cada atleta: Internacional A (5 vagas e R$ 2 mil), B (5 vagas e R$1,5 mil) e C (5 vagas e R$ 1 mil); Nacional A (48 vagas e R$ 800) e B (40vagaseR$600); e Talento Esportivo (70 vagas e R$ 380).

O número de bolsas é quase o dobro das 92 oferecidas no último edital (2012), quando foram contemplados apenas 51 atletas (55%). Desses, em 2013, somen-te 34 renovaram o benefício. O baixo índice de concessões deve-se aos muitos problemas com as documentações de inscrição.

"É muito importante que os candidatos leiam o edital atentamente e que atendam a todas exigências. Qualquer documento ou dado que falte ou esteja desatualizado, pode fazer com que o processo seja indeferido", explica a secretária-administrativa da coordenação de esportes da Setre, Manuela Oliveira.

Exigências

Para que o candidato pleiteie a bolsa, o seu esporte deve integrar o programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ou ser reconhecido pelos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro.

Na inscrição, atletas e para-atletas precisam apresentar um plano anual de participação em competições e de treinamento, e não podem ter sofrido penalidade imposta por tribunais de Justiça Desportiva, federações ou confederações nos últimos dois anos.

Dentre outras demandas, todos devem possuir treinador devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Este técnico deverá ser remunerado com 10% (dez por cento) do benefício concedido, valor será repassado diretamente pelo próprio atleta, podendo o treinador poderá acumular gratificações de um ou mais contemplados.

