Governo baiano inicia perícia no Estádio da Fonte Nova

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia iniciou na manhã de hoje (26) uma perícia no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. O governo estadual quer saber as causas do acidente ocorrido ontem (25), em que sete pessoas morreram depois que uma arquibancada se rompeu, durante partida entre o Bahia e o Vila Nova. As vítimas caíram de uma altura de 15 metros.



“A estrutura do estádio no momento se mantém intacta o que aconteceu é que um pedaço da laje de mais ou menos 3 metros por 80 centímetros se rompeu. Isso é absolutamente inexplicável. Por isso a perícia técnica terá condições de explicar precisamente o porquê, se houve uma corrosão nas ferragens para que isso tenha acontecido”, disse o secretário estadual de Esportes, Nilton Vasconcelos, em entrevista à Agência Brasil.



Segundo ele, não há um prazo definido para que saiam os resultados da perícia. “Nesse momento estamos tentando agir com serenidade e esperar o resultado da perícia, até para apuração de responsabilidades. A Secretaria de Segurança Pública está empenhada. Nosso prazo é [concluir] o mais rápido possível, desde que não comprometa os resultados. Durante o dia de hoje nós faremos novas reuniões e esses prazos vão ficar mais claros.”



Vasconcelos afirmou que a Secretaria de Esportes tinha garantias de que o estádio comportava 60 mil pessoas. “Nós temos um laudo do final do ano passado e mesmo assim este ano nós interditamos 75% do estádio. À medida que foram feitas reformas nas ferragens, nós fomos liberando, até que em meados deste ano liberamos a totalidade das 60 mil vagas”, disse.

De acordo com ele, esse número é compatível com as normas. "Na verdade, esse estádio no passado chegou a abrigar 118 mil torcedores. Nós reduzimos justamente para atender o Estatuto do Torcedor", destacou.

Segundo o secretário, antes do inicio de cada campeonato são feitas vistorias obrigatórias no estádio. “A cada campeonato que se inicia é feito um estudo e uma auditoria pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar. Elas [as vistorias] foram favoráveis à realização dos jogos”.



A partida em que ocorreu o acidente seria a última do ano na Fonte Nova. Pelo menos 60 mil torcedores comemoravam a ascensão do Bahia à série B do Campeonato Brasileiro. No fim do jogo, o estádio ainda foi invadido por mais torcedores, de acordo com o secretário de Esportes.



O Estádio da Fonte Nova foi inaugurado em 1951 e, segundo Vasconcelos, já passou por várias reformas, mas nenhuma estrutural. “Eram reformas que não tinham como objetivo modificar a estrutura do estádio.”



O estádio foi vistoriado pela delegação da Federação Internacional de Futebol (Fifa) antes de o Brasil ser escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014. Vasconcelos disse que à epoca o governo baiano pensou em três alternativas para que Salvador pudesse sediar o evento.



“Para Copa do Mundo de 2014, estavam em análise três alternativas. Uma seria a construção de um estádio novo em outro local. As outras duas seriam no mesmo local, ou a reconstrução do Fonte Nova, envolvendo a sua demolição, ou uma reforma estrutural como foi feito em outros estádios do país.”

