Governo anuncia apoio ao Brasil Ride de Mountain Bike

Cerca de 500 atletas de 30 países participam a partir de domingo, 16, da 7ª edição do Brasil Ride, que terá apoio do governo baiano, conforme anunciou nesta segunda-feira, 10, o governador Rui Costa, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Maior evento de mountain bike (MTB) das Américas, em 2016 a competição será disputada no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, e a região de Guaratinga, com sede na Fazenda Conjunto Boa Vista.

"O estado vai estar patrocinando com um valor em torno de R$ 400 mil. O restante é financiamento do governo federal e patrocinadores particulares", afirmou Alvaro Gomes, titular da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), representante do governo baiano.

Gomes destacou que o evento permanecerá integrando o calendário esportivo em suas próximas edições. "A prova tem repercussão muito grande em nível mundial e tendo em vista o crescimento dela a cada edição, os organizadores resolveram mudar para a Costa do Descobrimento onde a logística é melhor", explicou ele.

A ultramaratona de MTB terá largada às 12h de domingo e será disputada durante sete dias consecutivos, totalizando 538,8 km e 11 mil metros de altimetria nas sete etapas, passando por trilhas novas, muitas delas inéditas.

