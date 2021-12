Governador alerta para problema estrutural no Palácio dos Esportes e sugere mudança

No evento em que apresentou à imprensa a nova via que dará acesso ao Barradão, nesta sexta-feira, 16, o governador Rui Costa alertou para um problema estrutural no Palácio dos Esportes, que abriga várias das federações esportivas do estado, como, por exemplo, a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

“Eu já fiz um pedido para meus assessores para que tentem negociar a relocação das federações para outro prédio. E que a gente possa recuperar aquele prédio ou até oferecer como gerador de emprego”, afirmou Rui Costa, que sugeriu a instalação de um empreendimento no local: “Se a gente conseguir botar ali um hotel, uma atividade econômica, aquilo vai gerar emprego pra cidade. O funcionamento de uma federação pode acontecer em qualquer lugar, como no Centro Administrativo [CAB], mas um hotel você não pode fazer em qualquer lugar. Aquele é um lugar privilegiado para o turismo. Então, se não faz diferença para as federações, mas faz para o turismo, a permuta é bem-vinda”.

Sobre o problema na estrutura do prédio, inaugurado em 1935 e utilizado inicialmente como teatro público, o governador não deu maiores detalhes. “Sabemos que existem problemas estruturais, mas é evidente que precisamos entrar e analisar antes de dar um diagnóstico. O certo é que há reparos que precisam ser feitos imediatamente”, avisou.

adblock ativo