Götze chega ao Bayern e festeja trabalho com Guardiola

Depois receber Pep Guardiola, sua grande contratação para a temporada, o Bayern de Munique apresentou nesta terça-feira o novo astro Mario Götze, atacante de 21 anos tirado do arquirrival Borussia Dortmund. O jogador, que é bávaro, chegou ao clube campeão europeu comemorando uma nova fase de carreira e a oportunidade de trabalhar com o treinador mais festejado do futebol mundial.

"Estou realmente na expectativa esse novo desafio. É isso que eu quero, com total certeza. Estou pronto para dar um próximo passo na minha carreira com o Bayern. É por isso que estou aqui ansioso por isso", disse Götze na sua chega ao clube de Munique.

O atacante foi um pedido pessoal do técnico Pep Guardiola, que assumiu só agora, mas já trabalhava na montagem do elenco. "Ele me trouxe muita força, e ele prega uma filosofia em que eu realmente posso me dar bem. Ele chegou muito tranquilo amigável com os jogadores. Ele vai nos levar um longo caminho e todos nós vamos nos beneficiar", comentou o reforço do Bayern.

Mas Götze ainda vai demorar um pouco a estrear. Isso porque ele se machucou na reta final da temporada passada - tanto que não jogou a decisão em que o Bayern venceu o seu Borussia Dortmund para ficar com o título da Liga dos Campeões - e ainda não está recuperado. Por isso, deverá trabalhar em separado durante praticamente toda a pré-temporada.

"Me sinto um pouco melhor agora, mas ainda não estou pronto para correr. Ainda não há prazos para minha recuperação, veremos dia a dia. Mas eu quero voltar a correr daqui a duas semanas e me juntar ao grupo em 20 ou 30 dias", contou o atacante.

Nascido na Baviera (região onde fica Munique), mas criado nas categorias de base do time de Dortmund, onde morava desde os seis anos, Götze disse ter sido difícil a decisão de mudar de clube entre dois rivais, gerando a ira dos torcedores do time onde foi criado e pelo qual tem um carinho especial.

"Lá foi onde eu cresci, onde eu tive toda minha carreira. Deixei muitos amigos e minha família. Mas eu fui convencido por um pacote de coisas: o time, o técnico, a filosofia e a perspectiva. Eu tenho uma sensação que fiz a coisa exata para mim. Vim jogar no melhor time do mundo", comemorou ele.

