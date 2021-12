Goleiros Jean e Fernando Miguel se destacam no Brasileirão

Um mais experiente, de 32 anos, o outro mais jovem, de 21. Um veste as cores do Vitória, o outro, as do Bahia. As diferenças entre os goleiros Jean e Fernando Miguel são muitas, mas há algo que os aproxima neste Brasileirão.

Se a dupla Ba-Vi vai mal no campeonato, os seus goleiros, por outro lado, vivem boa fase na competição. Após 11 rodadas, quase um terço das 38 totais, o goleiro Fernando Miguel lidera a lista dos arqueiros que mais fizeram defesas difíceis, com 32. Logo atrás, na 2ª posição, vem o goleiro Jean, com 27 bolas salvas, empatado com o atleta do São Paulo, Renan Ribeiro.

A boa fase dos arqueiros, entretanto, não reflete o momento das suas equipes. Em 18º lugar, o Vitória está na zona de rebaixamento, com apenas 9 pontos. Já o Bahia está em 16ª, na primeira posição fora da região da degola, com 11.

No número de gols sofridos, os dois goleiros também ostentam marcas parecidas: Miguel foi vazado 15 vezes, enquanto Jeanzinho sofreu gols em 14 oportunidades. Mas quando se fala em partidas sem pegar bolas dentro da rede, o jovem do Esquadrão leva a melhor.

0,69 0,69

Com a sua melhor atuação do campeonato no empate em 0 a 0 no Ba-Vi de domingo, Jean alcançou a sua quarta partida no Brasileiro sem levar gols – os outros jogos foram diante do Coritiba, do Cruzeiro e Atlético-GO. Fernando Miguel, por outro lado, quase não foi incomodado na partida. Fora o derby, ele ficou sem ser vazado em outros dois jogos, diante do Avaí e do Atlético-MG. Coincidentemente, os goleiros já tinham se destacado em um outro Ba-Vi neste ano, na final do Campeonato Baiano, também no Barradão. O placar também terminou empatado em 0 a 0.

32 32

As diferenças

Jean faz apenas a sua terceira temporada como jogador profissional do Bahia. O atleta tricolor, porém, só se firmou nesta temporada. E os números ajudam a explicar a ascensão do jogador. Em 2015, quando ganhou as primeiras chances no time profissional, Jean atuou em apenas quatro partidas.

Já em 2016, o jovem goleiro começou a ter mais oportunidades no time, com um aumento considerável de jogos, 16 no total. Nesta temporada, porém, o arqueiro assumiu definitivamente a camisa número 1 do time – ele vem comprovando a preferência dos treinadores: em 29 partidas, sofreu apenas 20 gols – média inferior a um gol sofrido por duelo, mais precisamente 0,69. O goleiro chegou a engatar uma sequência de seis jogos sem levar gols, logo no início desta temporada.

Já Fernando Miguel está no Vitória desde 2013. No entanto, só garantiu a vaga definitivamente de titular da equipe em 2015. Nesta temporada, o jogador atuou em 36 jogos e levou 36 gols, média de um gol por partida. O arqueiro do Leão ficou dois jogos seguidos sem levar gols, por duas vezes, entre fevereiro e março.

Jogando com os pés

Com a bola nos pés, o goleiro Jean lidera a estatística de mais passes dados na competição, com 157. Com dois erros, a média de acerto é de 98,7%. O arqueiro rubro-negro também não faz feio. Ele deu 103 toques, com um único erro – tem média de acerto de 99%.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz teles

adblock ativo