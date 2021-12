Um fato inusitado aconteceu no último final de semana esportivo, na Colômbia. O goleiro Ricardo Jerez, do Alianza Petrolera, simplesmente se recusou a defender um pênalti, em jogo de ida das quartas-de-final, contra o Indepediente Medellín, pelo torneio Clausura. As informações são do UOL.

Da Redação Goleiro se irrita com pênalti e se recusa a defender; veja

O juiz da partida, Andreas Rojas, marcou um pênalti duvidoso para o Independiente Medellín. A marcação não deixou Ricardo feliz e, indignado, ele não se posicionou sobre a linha do gol, além de ter se negado a defender a marcação da penalidade. No lance que gerou toda a polêmica, John Hernández (Medellín) caiu na área, após dividida com o jogador Felipe Banguero (Alianza). Sem titubear, o árbitro assinalou o pênalti. Muito indignado, o arqueiro do Alianza cruzou os braços e permaneceu encostado na trave.

Mas parece que as coisas estavam a favor goleiro do modesto clube colombiano. Na cobrança, Daniel Torres (Medellín) chutou fraco para boa defesa de Jerez. Depois de tanta polêmica, a partida terminou em 2 a 0 e o time está quase garantido nas semifinais da competição.

Ricardo Jerez ainda negou especulações criadas após a cobrança, de que Torres havia perdido o pênalti de propósito. "Não houve fair-play em momento algum. Defendi porque conheço o estilo da cobrança e não houve acordo nenhum para jogo limpo", afirmou.

