Goleiro fanfarrão imita Valdívia e se dá mal

Em partida entre Sporting Cristal e Unión Comercio, no domingo, 11, válida pelo Campeonato Peruano, o goleiro Juan Flores, do Unión Comercio, tentou fazer o drible no vácuo, lance de efeito utilizado pelo chileno Valdívia, do Palmeiras, e se deu mal.

Chiquito não enganou o rival, o atacante foi mais rápido e acabou levando um frango. O jogo foi vencido pelo Cristal por 2 a 0.

Essa não foi a primeira vez que Juan Flores se envolveu em uma trapalhada no campo. Em um jogo no início do ano, o arqueiro sentiu uma contusão durante a partida e deixou a bola no chão ao invés de mandá-la para fora. O atacante adversário tomou a bola e fez o gol.

