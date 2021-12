Goleiro espanhol nega participação em suposto estupro

O goleiro De Gea, do Manchester United, e o atacante Muniain, do Athletic Bilbao, foram acusados de participar de um caso de abuso sexual na Espanha. A denúncia foi revelada pelo jornal El Diario, nesta sexta-feira, 10, que exibiu documentos da Justiça espanhola com a acusação.

De Gea classificou a história de "mentirosa" e "falsidade" e descartou abandonar a seleção espanhola que disputará a Eurocopa na França. "Estou totalmente surpreendido com essa notícia, e agora tenho que tratar de desmentir. É uma mentira e uma falsidade, nada mais", afirmou ele em coletiva de imprensa organizada às pressas na concentração da seleção.

"Com certeza, isso dá ainda mais força para estar aqui com a seleção e ganhar o apoio de meus companheiros. Tenho muita vontade de disputar essa Eurocopa. Como disse antes, é algo falso tudo o que está saindo na imprensa. Ficará nas mãos de meus advogados", continuou.

De acordo com o El Diario, De Gea teria sido o responsável por negociar com duas mulheres, conduzidas por Torbe a um hotel onde estavam outros dois jogadores de futebol: o atacante Iker Muniain, do Athletic Bilbao, e um segundo não identificado. Os dois atletas teriam estuprado e agredido as garotas. O caso teria ocorrido em 2012.

