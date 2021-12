Talvez o gol mais perdido do mundo na rodada do final de semana. Ou, quem sabe, a maior lambança já feita por um goleiro na atual temporada. O fato é que o campeonato argelino protagonizou um lance inusitado no sábado, 14, entre MC Alger e CR Belouizdad.

Durante a partida, o goleiro do Belouizdad, Ahmed Walid Chouih, recebeu passe recuado do seu companheiro de zaga, tentou sair jogando e pisou na bola, entregando o gol de bandeja para o adversário.

Até aí seria mais um lance normal com uma falha do arqueiro. Isso se o atacante do Alger, Ali Sami Yachir, não perdesse o gol de forma incrível, na entrada da pequena área. O MC Alger venceu o CR Belouizdad por 2 a 1.

Confira a lambança do goleiro e o incrível gol perdido

Da Redação Goleiro e atacante fazem trapalhada na Argélia. Assista!

