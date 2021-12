Goleiro do Bahia é convocado para Seleção Olímpica

O técnico da Seleção Brasileira Olímpica, Alexandre Gallo, relacionou nesta sexta-feira, 6, o goleiro Jean, que atuou como titular nos três últimos jogos do Bahia, para dois amistosos marcados para os próximos dias 27 e 29. A primeira partida será contra o Paraguai, em Vitória; e a segunda será contra o México, em São Luís.

Jean disputará vaga de titular na Seleção com David, do Criciúma, e Jacsson, do Internacional. Gallo também voltou a chamar o meia Anderson Talisca, ex-Bahia, que atualmente defende o time do Benfica, de Portugal.

Esta é a primeira convocação da Seleção Olímpica em 2015, ano em que a preparação para os Jogos do Rio de 2016 deve ser intensificada. Os amistosos contra Paraguai e México acontecerão em datas Fifa, justamente para que todos os clubes liberem os jogadores e Gallo possa trabalhar a equipe sem limitações.

A relação dos 23 jogadores possui jovens destaques. Lucas Silva, do Real Madrid, e Felipe Anderson, da Lazio, por exemplo, vivem grande momento e inclusive já foram especulados no time principal de Dunga. Além deles, Dória, do São Paulo, Douglas Santos, do Atlético-MG, Wendell, do Bayer Leverkusen, entre outros, são titulares absolutos de suas equipes. [confira a lista completa abaixo]

