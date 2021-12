Goleiro do Bahia é chamado por Dunga para amistoso

Um dia após divulgar a lista da Seleção Brasileira principal para amistosos em setembro, o técnico Dunga anunciou nesta sexta-feira, 14, mais desfalques para os clubes do país.

Em parceria com o baiano Rogério Micale - treinador da equipe sub-20 -, ele chamou 22 atletas para o time olímpico que enfrentará a França em amistoso, em 8 de setembro, em Le Mans. O goleiro Jean, do Bahia, é o único de um clube da Série B nacional.

Apesar de amargar a reserva do Tricolor, o jogador de 19 anos retorna à Seleção sub-23 após ser titular na campanha do vice-campeonato mundial sub-20 em junho, na Nova Zelândia. Ele chegou a ficar quatro partidas sem sofrer gol, mas teve a meta vazada na final, na derrota de 2 a 1 para a Sérvia na prorrogação.

O jogo contra a França é encarado por Dunga como "um excelente teste preparatório para os Jogos Olímpicos do Rio 2016". Como ele dirigirá o elenco principal nos amistosos contra Costa Rica e EUA no mesmo período, Micale assumirá o comando do sub-23.

"Estamos buscando o futuro da Seleção Brasileira. Nós compusemos essa convocação buscando os destaques do Campeonato Brasileiro, jogadores não só do Brasil, como de fora também", afirmou Dunga.

Os atletas que atuam no futebol nacional vão se apresentar em 31 de agosto e serão liberados após 9 de setembro. Todos os atuais integrantes do G-4 da Série A sofrerão baixas em até três rodadas.

Jean ficará ausente de, no mínimo, três confrontos do Bahia pela Segundona: contra CRB (1º de setembro), Paraná (dia 4) e Macaé (dia 7).

adblock ativo