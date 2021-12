Goleiro da temporada 2016 é a pauta da dupla Ba-Vi

O goleiro de 2016 é a pauta da dupla Ba-Vi. Enquanto, no Bahia, Marcelo Lomba deve voltar a ocupar o posto onde reinou de maio de 2011 a dezembro de 2014, no Vitória, uma dívida de julho de 2014 e, principalmente, uma proposta não aceita de redução salarial são os empecilhos para a renovação do contrato de Gatito Fernández, dono da camisa 1 na maioria da campanha rubro-negra no retorno à Série A.

Em contato com o A TARDE, o agente do paraguaio, Shai Lerner, comentou: "Fernández quer muito ficar no Vitória. Adora a torcida e já está adaptado ao clube. O empecilho para a renovação está vindo do Vitória, que quer reduzir o salário dele. Não dá para aceitar isso. Ele precisa ser valorizado, até por ter sido peça importante na volta à Primeira Divisão. O correto seria até discutir um aumento, mas entendemos que a situação financeira do Vitória não é boa e o que pretendemos é que pelo menos o salário de Fernández seja mantido".

A reportagem apurou que o salário mensal do paraguaio gire em R$ 75 mil e, na primeira oferta, o Vitória propôs reduzi-lo em quase 40%. Uma conversa entre Shai Lerner e dirigentes do Bahia chegou a ocorrer para que o arqueiro trocasse de lado em 2016.

Em princípio, não avançou. Gatito e o empresário priorizam o Vitória. Já o Bahia só pensaria em outro goleiro como 'plano B' caso recebesse uma grande oferta por Lomba, que se destacou na Série A de 2015 emprestado à Ponte Preta, mas tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2017.

No programa do Esquadrão, o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, afirmou: "Lomba é atleta do Bahia. Eu e Marcelo (Sant'Ana, presidente) já conversamos com ele sobre isso. O que o torcedor precisa saber é que o mercado do futebol quer fazer movimentação. O empresário ganha quando faz transferência".

As declarações foram uma resposta ao discurso de Eduardo Uram, empresário de goleiro, que dizia estar negociando a aquisição de Marcelo Lomba em definitivo pela Ponte Preta, pois tratava-se do desejo do jogador. Entrevistado por A TARDE, o gerente de futebol do Bahia, Éder Ferrari, foi enfático: "Lomba será nosso goleiro em 2016. Se algum time quiser contratá-lo, que pague a multa rescisória". O valor é de R$ 30 milhões.

Vitória indefinido

Já no Leão, a dúvida sobre o futuro camisa 1 persiste. Lerner não informa valores, mas comenta a dívida que o clube possui com Gatito Fernández referente às luvas acordadas da época de sua contratação.

"Espalharam um boato de que o contrato de Fernández era em dólar, mas é mentira. Tudo foi assinado em real. Inclusive, a dívida das luvas. Significa que ele perdeu aproximadamente metade do valor se as luvas tivessem sido pagas na época (julho de 2014). Basta olhar a cotação do real".

Manoel Matos, vice-presidente do Vitória, afirma: "Reconhecemos a dívida e nosso intuito é quitá-la. Recebemos por escrito a proposta de Gatito Fernández hoje (ontem), com sua intenção salarial e uma forma de resolver e dívida. Vamos avaliá-la e logo daremos a resposta. O que posso dizer é que desejamos muito ter Gatito conosco em 2016".

