Goleiro Courtois perto do Real Madrid; Vinicius Jr. dá show no treino

O goleiro belga Thibaut Courtois está muito próximo de ser anunciado pelo Real Madrid, segundo o jornal espanhol Sport. Premiado como o melhor da posição na Copa do Mundo da Rússia, ele ainda tem um ano de contrato com o Chelsea.

Ainda de acordo com a publicação, o dono do time inglês só aceitaria negociar o jogador de 26 anos por 35 milhões de euros.

Em entrevistas recentes, o Courtois disse que consideraria uma volta à Espanha, quatro anos após defender o Atlético de Madrid, já que seus filhos ainda moram na cidade.

Estilo Ronaldinho

Recém-chegado ao clube Merengue, o atacante Vinicius Jr. precisou de apenas um treino com bola para ser destaque no jornal espanhol Marca.

"O jovem brasileiro começou a pré-temporada com o conjunto blanco e no primeiro tempo se conectou às mil maravilhas com Dani Ceballos. O meio-campista tabelou com Vinicius, que devolveu a bola sem olhar", disse a publicação.

