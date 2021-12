O goleiro Bruno foi aplaudido por cerca de vinte torcedores que acompanharam seu primeiro treino como goleiro do Boa Esporte Clube na manhã desta terça-feira em Varginha, no sul de Minas Gerais. "Ele é um ídolo flamenguista e vai ser ídolo do Boa também. Ele errou? Errou, mas tem a chance de reabilitação", afirmou o aposentado Lupércio, que não quis informar o nome completo, e foi um dos torcedores que aplaudiram o recém-contratado.

Bruno foi tratado como uma espécie de celebridade no sul de Minas. Vários torcedores fizeram selfies e tiraram fotos do jogador quando ele deixou o Centro de Treinamento. A maioria, no entanto, não quis dar entrevistas. Todos acompanharam a saída do carro do jogador, que estava acompanhado de empresários e advogados.

Bruno foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Com receio de protestos, o clube confirmou o horário da entrevista apenas dez minutos antes da realização da entrevista coletiva. O clima foi tenso. Não houve protestos do lado de fora do hotel, mas o goleiro Bruno se esquivou de responder a várias perguntas e se limitou a falar sobre futebol.

Condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da amante Eliza Samudio, ele deixou a cadeia há menos de um mês após conseguir um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bruno vai recorrer de sua condenação pelo sequestro, morte e ocultação do cadáver da modelo Eliza Samudio em liberdade.

Na entrevista, ele agradeceu a oportunidade dada pelo clube mineiro. "Eu venho me preparando há alguns anos. As pessoas correm de mim pelo o que aconteceu no passado. O Boa está abrindo as portas. Estou muito feliz, motivado. Deus está abrindo as portas para a gente. Tenho certeza que é Deus", disse o goleiro.

Goleiro Bruno recebe aplausos após primeiro treino no Boa Esporte Clube | Foto: Divulgação/ATarde

