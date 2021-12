Goleiro Bruno Fernandes é anunciado como reforço do Araguacema-TO

O goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamnego e Atlético-MG, foi anunciado, na noite desta terça-feira, 30, como reforço do Araguacema-TO, time da 1ª divisão do campeonato tocantinense.

O jogador, condenado pela morte de Eliza Samudio, chega para reforçar a equipe na reta final do estadual. O clube atualmente o 3º colocado na tabela, com a classificação encaminhada para as semifinais. A competição está suspensa, conforme decreto do governo do Tocantins. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) prevê o retorno do estadual para esta quinta-feira, 1º.

O atleta chegou a encaminhar um acordo com o Atlético Carioca, da Série C do estadual do Rio de Janeiro. Entretanto, no último dia 25, o clube informou, por meio das redes sociais, que desistiu do jogador devido ao assédio de outros clubes.

