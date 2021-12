Nem Messi, Neymar ou Cristiano Ronald: o golaço da última rodada na Espanha foi marcado pelo goleiro Tolo Barteló, do Alcudia, no empate em 1 a 1 contra o Mallorca B, pela quarta divisão local.

Nos acréscimos da partida, o arqueiro arriscou uma ida para a área adversária e marcou um gol de rara beleza.

Com o resultado, o time de Barteló foi a 20 pontos, na quinta posição. O Mallorca B, que sofreu o gol nos últimos minutos, terminou a rodada com 34 pontos e segue na liderança da Série D espanhola, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Da Redação Goleiro arranca empate com golaço de bicicleta. Assista

