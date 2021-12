Goleira da seleção brasileira de hóquei sobre grama morre aos 30 anos

Inge Joanna Vermeulen, goleira da seleção brasileira feminina de hóquei, morreu na última segunda-feira, seis dias depois de ter completado 30 anos de idade. A causa da morte, lamentada oficialmente nesta terça, 13, pela Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor (CBHG), não foi confirmada.

Inge vinha jogando na Holanda, principal liga de hóquei do mundo, e era considerada uma das melhores goleiras da liga holandesa, destacou nesta terça a entidade que controla a modalidade no Brasil.

"Inge era muito querida por suas companheiras de time e pelos membros das comissões técnicas das seleções de hóquei, e deixará saudades no hóquei brasileiro. A CBHG e a comunidade brasileira do hóquei estão de luto e lamentam profundamente o ocorrido", disse a entidade por meio de nota oficial.

Nascida em Americana, no interior de São Paulo, Inge foi adotada por um casal de holandeses e passou a sua infância na cidade holandesa de Utrecht. Ela defendia o Brasil como goleira desde 2011 e no ano passado trabalhou como treinadora de goleiros da seleção brasileira masculina de hóquei na preparação para a World League.

Clube de Inge nos últimos oito anos de sua vida, o SCHC também divulgou uma nota lamentando a morte da atleta, mas também não confirmou a causa do falecimento. "Estamos muito tristes e chateados com a notícia, mas não podemos fazer mais nada, apenas respeitar a decisão que ela tomou", escreveu Stephan van der Vat, presidente do clube holandês que era defendido pela brasileira, no fim da nota oficial publicada nesta terça-feira.

