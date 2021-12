Goleadas, empate e perda de invencibilidade, confira rodada dos baianos na Série D

Embaladas na Série D do Brasileirão, com as vitórias na rodada anterior, as equipes baianas do Atlético de Alagoinhas Bahia de Feira, Vitória da Conquista tiveram uma noite de opostos nesta quinta-feira, 1. Apenas o Carcará conseguiu vencer.

Único baiano a triunfar na rodada, o Atlético de Alagoinhas não tomou conhecimento do Palmas-TO. Repetindo o placar da rodada passada, a equipe de Agnaldo Liz aplicou 3 a 0 no time do Centro-Oeste, em partida na noite desta quinta-feira, 1, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Os gols do triunfo foram marcados pelo zagueiro Emerson, duas vezes e o zagueiro Mailson. Com a vitória a equipe agora é a terceira colocada no grupo A-6.

Jogando na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Bahia de Feira ficou no empate, por 1 a 1, com a equipe do Brasiliense-DF. Após vencer o Villa Nova-MG, na última rodada, os comandados de Arnaldo Lira marcaram com Bruninho, aos 16 da primeiro tempo e sofreram a igualdade aos 41 da primeira etapa, em uma penalidade, convertida por Marcos Aurélio, aos 41. Agora o Tremendão ocupa a quinta colocação, do grupo A6, com quatro pontos.

E a decepção da rodada ficou por conta do Vitória da Conquista. Jogando dentro de seus domínios, no estádio Lomanto Júnior, o time do boliviano Joaquín Monasterio foi goleado pelo ABC-RN. Com incríveis 3 a 0, o bode conheceu a sua primeira derrota na competição. Os gols da partida foram marcados pelo João Paulo Penha, Felipe Alves e Kesley.

