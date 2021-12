Com gol do zagueiro Durval aos 50 minutos do 2º tempo, o Sport venceu o Campinense por 1 a 0, na Ilha do Retiro, nesta quinta-feira, 14, no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste.

A partida de volta acontece domingo, 17, no Amigão. O Leão joga com a vantagem do empate para se classificar. Para passar sem pênaltis, a Raposa tem que vencer por dois gols.

Da redação Gol no fim dá ao Sport vantagem no Nordestão

