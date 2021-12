A 10ª rodada do Campeonato Inglês teve neste sábado um lance bastante inusitado. Com apenas 13 segundos de jogo, o goleiro bósnio Asmir Begovic recebeu um recuo e deu um chutão para frente, fazendo a bola cruzar todo o campo, quicar no gramado e enganar o goleiro adversário Artur Boruc. Assim, ele fez um incrível gol, abrindo o placar para o Stoke City. Mas o Southampton marcou com Jay Rodriguez ainda no primeiro tempo e garantiu o empate fora de casa por 1 a 1.

O goleiro também foi personagem em outro jogo do dia no Campeonato Inglês. Titular da seleção inglesa, Joe Hart foi barrado no Manchester City por causa da má fase. Assim, com o romeno Costel Pantilimon no gol, o time teve uma atuação irrepreensível e goleou o Norwich por 7 a 0. Bradley Johnson (contra), David Silva, Nastasic, Negredo, Yaya Touré, Aguero e Dzeko marcaram para os donos da casa, que estão em quarto lugar, com os mesmos 19 pontos do quinto colocado Southampton.

O outro time de Manchester também venceu neste sábado. Mesmo fora de casa, o Manchester United derrotou o Fulham por 3 a 1, com gols de Valencia, Van Persie e Rooney - Kacaniklic descontou. Mas o atual campeão inglês, agora sob o comando do técnico David Moyes (Alex Ferguson está aposentado), vem fazendo campanha decepcionante na temporada. Aparece apenas em oitavo lugar, com 17 pontos, um pouco longe do líder Arsenal, que tem 22 e ainda joga pela 10ª rodada.

Em outros resultados do dia, o Hull City derrotou o Sunderland por 1 a 0, o West Bromwich ganhou do Crystal Palace por 2 a 0 e West Ham e Aston Villa não saíram do 0 a 0. Ainda neste sábado, acontece o clássico entre Arsenal e Liverpool, justamente os dois primeiros colocados do campeonato. E a 10ª rodada também terá mais duas partidas no domingo: Everton x Tottenham e Cardiff City x Swansea.

Agência Estado Gol do goleiro do Stoke City marca rodada na Inglaterra

adblock ativo