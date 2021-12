A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 6, os dez finalistas ao Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano na premiação anual da Fifa que serve principalmente para coroar o melhor jogador do mundo. Os dez escolhidos foram eleitos por um Comissão de Futebol da entidade e entre os concorrentes derradeiros a este prêmio está um gol marcado pelo atacante Wendell Lira defendendo o Goianésia em jogo diante do Goiás, pelo Campeonato Goiano.

Estadão Conteúdo Gol do Goianésia, Messi e Tevez estão entre os 10 finalistas do Prêmio Puskás

O até então desconhecido jogador se tornou finalista da premiação ao lado de nomes como Lionel Messi e Carlos Tevez, que também figuram neste Top 10. Wendell é, por sinal, o único brasileiro desta lista de concorrentes, que também conta com David Ball, do inglês Fleetwood Town; Gonzalo Castro, do Deportivo La Coruña; Alessandro Florenzi, da Roma; Carli Lloyd, da seleção feminina dos Estados Unidos; Mexes, do Milan; Ndjeng, do alemão Paderborn; e Estaban Ramirez, do Herediano, da Costa Rica.

O gol de Wendell Lira foi marcado no dia 11 de março deste ano, no Serra Dourada, onde o jogador de 26 anos recebeu um passe nas costas da zaga, após bela tabela, e pegou a bola pelo alto de voleio após dar um giro de 360 graus para ajeitar o corpo no momento do arremate. O chute saiu forte e o movimento foi tão rápido que não deu chances de defesa para o goleiro adversário.

O vencedor desta premiação será definido por meio de votação popular no site oficial da Fifa, que elegeu como finalista o golaço que Messi marcou em jogo contra o Athetic Bilbao, em 30 de maio, em jogo válido pela Copa do Rei. Depois de pegar a bola pelo lado direito, perto da linha do meio-campo, o argentino saiu fazendo fila e passou por pelo menos quatro adversários com lindos dribles, antes de finalizar para as redes já de dentro da grande área.

Tevez, hoje no Boca Juniors, entrou nesta disputa pelo gol marcado ainda em 2014, em novembro, com a camisa da Juventus em jogo contra o Parma. Ele saiu em disparada com a bola dominada ainda no campo da equipe de Turim, já deixando um marcador na saudade, e depois passou por mais dois rivais em velocidade com lindos dribles, antes de invadir a área e tocar com categoria na saída do goleiro.

Entre os finalistas ao Prêmio Puskás também está uma mulher. Trata-se de Carli Lloyd, que entrou nesta briga pelo golaço do meio-campo que fez na final do último Mundial Feminino, contra o Japão, no Canadá, onde encobriu a goleira japonesa com seu longo arremate.

Já pela ótica da plasticidade e do nível de dificuldade do chute, os gols de David Ball, Gonzalo Castro, Alessandro Florenzi, Marcel Ndjeng e Esteban Ramirez também chamaram a atenção. Os internautas já podem votar no gol que escolheu como o mais bonito no site da premiação.

Essa eleição ocorrerá até 30 de novembro, quando serão anunciados os três gols mais votados e será iniciada uma nova votação para finalmente eleger o vencedor. O ganhador será conhecido em 11 de janeiro, na premiação em que se elegerá o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo de 2015, em Zurique, na Suíça. A premiação também elegerá os melhores técnicos de futebol masculino e feminino.

O atual vencedor do Prêmio Puskás é James Rodríguez, do Real Madrid, pelo golaço que fez pela Colômbia na vitória sobre o Uruguai, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014.

