O gol de bicicleta marcado por Wayne Rooney, em fevereiro do ano passado, foi eleito nesta quinta-feira o mais bonito da história da Premier League, nome oficial do Campeonato Inglês. A decisão, por voto popular, englobou apenas os gols anotados durante a versão modernizada da competição, que está completando 20 anos.



A eleição serviu justamente para marcar o aniversário do torneio, um dos mais ricos do planeta. O gol de Rooney, que garantiu a vitória do Manchester United no clássico com o Manchester City por 2 a 1, foi escolhido o mais bonito em uma lista de dez gols organizada pela Premier League.

Veja o lance:

Agência Estado Gol de Rooney é eleito o mais bonito da Premier League

"Cresci assistindo ao campeonato e ter meu gol eleito o mais bonito da história da Premier League me dá uma grande alegria. É algo do qual sempre terei orgulho", comentou Rooney, que chegou a concorrer como o gol mais bonito do ano na eleição da Fifa - foi desbancado pelo gol de placa de Neymar, marcado contra o Flamengo, no Brasileirão do ano passado.

Também consta na lista inglesa o gol de David Beckham, do meio-campo, também pelo United, em 1996. Foi eleito o mais bonito da primeira década da competição. Ainda na relação está o gol de voleio de Thierry Henry, desta vez contra o United, pelo Arsenal, em 2000.

