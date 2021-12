Gol de Neymar é indicado a melhor do ano; veja os indicados

Voleios acrobáticos e chutes de longa distância dominaram as indicações, divulgadas nesta segunda-feira, 11, para o prêmio de gol mais bonito do mundo, incluindo um de Neymar na Copa das Confederações e uma finalização de primeira do atacante uruguaio do Náutico Juan Manuel Olivera.

Brian Homewood l Agência Reuters

Entre os indicados não houve espaço para gols construídos em jogadas coletivas ou em lances individuais. Duas mulheres foram incluídas na lista de 10 concorrentes.

A Fifa informou que os gols foram escolhidos "por um painel de especialistas e membros do comitê de futebol da Fifa".

A lista inclui o gol espetacular de bicicleta do sueco Zlatan Ibrahimovic de fora da área encobrindo o goleiro num amistoso contra a Inglaterra, em que a Suécia venceu por 3 x 2.

Também há um lindo gol do meia argentino Daniel Ludena, do time mexicano Pachuca, marcado de trás do meio-campo contra a UANL.

O veterano atacante da Udinese Antonio Di Natale também está na lista, com um gol que se assemelha ao famoso voleio do holandês Marco Van Basten na final da Eurocopa de 1988.

Também há gols acrobáticos de Peter Ankersen (Esbjerg), Nemanja Matic (Benfica) e Panagiotis Kone (Bologna).

Os gols femininos foram marcados por Louisa Nacib (Lyon) e Lisa de Vanna (Sky Blue FC).

O ganhador do prêmio de gol mais bonito do ano será anunciado no mesmo dia da entrega do prêmio de melhor jogador do mundo, em 13 de janeiro, em Zurique.

