Gol contra garante vitória de Portugal sobre Azerbaijão pelas Eliminatórias

Portugal, atual campeão europeu, sofreu para vencer o fraco Azerbaijão por 1 a 0, nesta quarta-feira, 24, na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Graças ao gol contra de Maksim Medvedev (no minuto 38), a seleção portuguesa garantiu os três pontos na partida realizada na cidade italiana de Turim, por conta das restrições sanitárias devido à pandemia de covid-19.

O duelo começou com domínio absoluto dos portugueses, que desperdiçaram várias chances através de Cristiano Ronaldo (11), André Silva (13), Domingos Duarte (18) e João Cancelo (30).

Mas as redes adversárias só foram estufadas após um erro da defesa do Azerbaijão, quando Ruben Neves cruzou da direita e o goleiro Shahruddin Mahammadaliyev saiu para tirar o perigo, a bola acabou batendo em seguida no corpo de Maksim Medvedev e entrou (38).

Já na segunda etapa, Cristiano Ronaldo tentou várias finalizações, mas todas elas foram interceptadas por Mahammadaliyev.

Apesar do magro placar diante de uma equipe que ocupar a posição número 108 no ranking da Fifa, Portugal sai na frente na luta pela vaga no Mundial do Catar. Agora, a equipe tem pela frente a Sérvia, no sábado, e o Luxemburgo, na próxima terça, 30.

