Glover Teixeira é o próximo desafiante de Jon Jones

Em entrevista dada na quinta-feira, 26, ao site ESPN.com, o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, afastou a hipótese de uma revanche entre Jon Jones e Alexander Gustafsson e confirmou que o brasileiro Glover Teixeira será o próximo desafiante do norte-americano pelo cinturão dos meio-pesados da entidade.

A luta deve acontecer em fevereiro de 2014, no fim de semana da decisão do futebol americano nos EUA. "Isso é o que o campeão [Jones] quer. Vamos provavelmente fazer essa luta no card do Superbowl, em Nova Jersey", explicou.

Glover será o quarto brasileiro a enfrentar Jon Jones valendo o título da categoria. Ele ganhou o direito de disputar o cinturão depois de nocautear Ryan Bader em Belo Horizonte no começo do mês.

"Bones" se tornou campeão ao vencer Maurício Shogun e depois finalizou o baiano Lyoto Machida e Vitor Belfort.

Glover mostra a força do seu jiu-jitsu

Jon Jones encaixa uma americana

