Giuliano brilha e Zenit busca virada heroica na Liga Europa; Roma empata

O Zenit conseguiu nesta quinta-feira, 15, uma vitória que ficará por muito marcada na história do clube. Perdendo por 3 a 0 para o Maccabi Tel Aviv, em Israel, até os 30 minutos do segundo tempo, o time russo conseguiu uma improvável virada e saiu de campo com o triunfo por 4 a 3, na estreia das equipes na edição 2016/2017 da Liga Europa.

Convocado por Tite para suas duas primeiras partidas à frente da seleção brasileira, o meia Giuliano foi um dos destaques da vitória. Além de marcar um gol, o que dava o empate por 3 a 3 àquela altura da partida, deu as assistências para os outros três gols do time russo.

O resultado deu a liderança isolada do Grupo D da Liga Europa ao Zenit, uma vez que na outra partida da chave o AZ Alkmaar recebeu o Dundalk na Holanda e não passou de um empate por 1 a 1.

ROMA TROPEÇA

Quem também não saiu de um empate nesta quinta-feira foi a Roma. Fora de casa, a equipe italiana animou sua torcida com o gol relâmpago de Perotti, mas sofreu a igualdade logo depois e ficou mesmo no 1 a 1 com o Viktoria Plzen, na República Checa.

Favorita do Grupo E, a Roma conseguiu o primeiro gol logo com três minutos, quando o árbitro viu pênalti em El Shaarawy. Perotti cobrou com categoria e abriu o placar. Só que o empate do Plzen saiu apenas seis minutos depois, com Bakos, que aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou para a rede.

Com isso, a liderança da chave é do Áustria Viena, que derrotou o Astra Giurgiu por 3 a 2, mesmo atuando na Romênia. Na próxima rodada do Grupo E, a Roma recebe o Astra na Itália, enquanto o Áustria Viena duela em casa com o Viktoria Plzen.

OUTROS RESULTADOS

Outro que decepcionou e foi facilmente derrotado nesta quinta foi o Athletic Bilbao. Na Itália, a equipe espanhola foi atropelada pelo Sassuolo por 3 a 0, pelo Grupo F. Na mesma chave, o Rapid Viena recebeu o Genk na Áustria e venceu por 3 a 2.

Ainda nesta quinta, o Anderlecht recebeu o Qabala, venceu por 3 a 1 e lidera o Grupo C, o mesmo no qual Mainz e Saint-Étienne empataram por 1 a 1. Já na chave B, a ponta é do APOEL Nicosia, que fez 2 a 1 no Astana, e do Olympiakos, que passou pelo Young Boys por 1 a 0.

