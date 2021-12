Ginastas vão representar Bahia em evento nacional

Amanda Reis chegou atrasada ao treino, algo incomum na sua carreira de atleta: ela demorou para terminar uma prova no colégio. Além disso, apareceu com o cabelo preso com mais esmero, e o rosto carregava um dedinho de maquiagem. Tudo porque sabia que seria entrevistada e fotografada.

Amanda é uma das favoritas para vencer o Campeonato Baiano de Ginástica Rítmica, que será realizado amanhã, no ginásio do Instituto Social da Bahia (Isba). Além disso, quer ficar entre as melhores no torneio nacional, em outubro. Hoje, ela integra a seleção regional da sua categoria. Tem apenas 10 anos.

A menina não é a única nesta situação: suas colegas de seleção nordestina Geovana Campos e Júlia Góes compartilham a idade e a meta de se tornarem ginastas de referência no país. Atualmente na categoria pré-infantil, as três vêm se destacando e se esforçam pelo sonho de entrarem na seleção brasileira quando chegarem aos 15 ou 16 anos.

Receita do sucesso

As garotas treinam durante cinco horas por dia e têm uma alimentação rigorosamente saudável. Treinadora de alto rendimento do centro Ginástica Olímpica e Rítmica da Bahia (Gorba), Joseane Coelho conta que Amanda e as colegas foram selecionadas com base em critérios físicos que podem ser percebidos nas meninas.

"A época certa para descobrir a ginasta é entre os sete e oito anos. Antes disso, não dá para dizer com certeza, embora eu dê aula para crianças de quatro e cinco anos. Quando trago uma menina para o alto rendimento, preparo muito o lado psicológico do esporte, que é tão importante quanto o físico. E o apoio dos pais é imprescindível, pois é um esporte desgastante e muito elitizado", admitiu Joseane.

<GALERIA ID=20308/>

De fato, os pais de Amanda gastaram cerca de R$ 3 mil para que ela viajasse para competir no torneio regional, em que ela foi selecionada. Os equipamentos e roupas de treino também são caros - e exigem manutenção constante.

"Haja disposição e dinheiro para conseguir bancar treinos e competições! A gente se reúne com outros pais e cria alguma coisa, vende alguma coisa, faz um evento para conseguir mandar as meninas para os torneios", explicou Rosana Reis, a mãe de Amanda.

Apesar de a ginasta ainda ser uma criança, Rosana garantiu que a filha precisa ir bem na escola para continuar no esporte. Por isso ela se atrasou para o treino.

A mãe pediu para a menina escolher uma profissão para combinar com a ginástica. Amanda disse que já escolheu: "Quero fazer Educação Física porque acho que vai me ajudar como atleta".

